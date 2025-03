'Ainda Estou Aqui desperta a curiosidade do mundo pelo cinema brasileiro', diz especialista

Em entrevista ao Jornal da Record News , nesta segunda-feira (3), o crítico de cinema Vitor Búrigo comenta a vitória do longa-metragem brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional na edição de 2025 do Oscar e o seu impacto em futuras produções brasileiras.



Para Búrgio, o reconhecimento internacional desperta a "empatia e a curiosidade pelo cinema brasileiro", o que pode levar as próximas produções nacionais a deslanchar no cenário mundial. Além disso, Vitor aponta a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro de 2025 , como um dos principais fatores para o sucesso no exterior e parte fundamental na campanha do filme para o Oscar.