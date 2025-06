Análise: Brasil está em listas de vazamento de senhas por falta de investimento em segurança digital

O perito em crimes digitais Wanderson Castilho afirma ao Jornal da Record News de sexta-feira (20) que o motivo de o Brasil sempre aparecer em listas de nações com mais vazamentos de dados se deve à falta de incentivo governamental para informar a população sobre segurança digital . “O brasileiro usa muito a internet e também acredita muito em tudo o que vê ali. Essas ações de acreditar, não ter um treinamento de uma segurança digital, o próprio governo não faz campanhas de conscientização digital”, diz.



Para Castilho, as empresas também têm falhado em segurança de dados. "[Falta] Investimento e treinamento de segurança dentro dessas empresas. Apesar de nós termos leis específicas para o resguardo dessas informações, está muito bem claro o que não está acontecendo: as empresas não estão investindo em segurança valores para proteger os dados de seus clientes, colocando em risco toda uma população", analisa.



Especialistas em segurança digital da Europa apontam que um vazamento de dados expôs 16 bilhões de logins e senhas de redes sociais e serviços online na internet na quarta-feira (18). A duração do ataque cibernético permanece sendo investigada.



Castilho recomenda formas de a população se prevenir contra vazamentos de dados em plataformas digitais. “Atualizar e renovar as senhas a cada três meses são medidas que dificultam a ação de hackers e criminosos”, afirma o especialista.