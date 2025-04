Assista à íntegra da entrevista com Gerson Pessoa, candidato à Prefeitura de Osasco

O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Osasco Gerson Pessoa (Podemos) participou da sabatina realizada pela RECORD NEWS, nesta segunda-feira (30). Outros dois candidatos serão entrevistados ao longo dessa semana. Durante a entrevista, conduzida por Renata Loures, ele falou sobre educação, economia local, geração de empregos e tarifa zero. Segundo Pessoa, seu governo terá como meta manter e incentivar grandes empresas dentro da cidade, o que pode gerar um grande volume de empregos. "O povo osasquense precisa abraçar as oportunidades geradas pelas empresas", disse o candidato, que pela primeira vez disputa o cargo de prefeito. Ele lidera a pesquisa do Real Time Big Data, divulgada na quinta-feira (26).