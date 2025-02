Aumento no imposto de combustíveis pode elevar preços de alimentos, alerta especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (27), o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, comentou o aumento no ICMS programado para o dia 1º de fevereiro e o seu impacto para além do preço dos combustíveis.



Segundo Rodrigues, as novas taxas podem afetar outros produtos, principalmente no mercado, já que o Brasil depende do sistema rodoviário para abastecer as cidades. "O aumento do combustível pode ter para o bolso dos brasileiros refletido o aumento da inflação", concluiu.