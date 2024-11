'Brasil pode ter nova onda migratória de venezuelanos', afirma especialista

Com posse do terceiro mandato de Maduro marcado para janeiro de 2025, as especulações para uma nova onda migratória de venezuelanos se intensificaram. Para a RECORD NEWS, nesta quarta-feira (30), a professora de relações internacionais Regiane Bressan comentou os recentes acontecimentos envolvendo o presidente da Venezuela e os Brics. Segundo Regiane, pode se esperar que uma nova crise de imigrantes aconteça no ano que vem na América Latina, com refugiados buscando asilo tanto no Brasil quanto na Colômbia.