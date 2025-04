‘Cada dia é uma batalha diferente’, diz especialista sobre desafios econômicos da Argentina

Desde o início do mandato, o presidente Javier Milei colocou em prática uma estratégia de depreciar o peso em relação ao dólar, a partir de restrições ao mercado de câmbio. Na sexta-feira (11), contudo, o governo argentino anunciou o relaxamento das medidas para a implementação de um regime de câmbio flutuante — com a moeda americana limitada a uma faixa de 1.000 a 1.400 pesos.



Em entrevista ao Jornal da Record News desta terça-feira (15), o ex-economista-chefe da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Roberto Luis Troster, comenta que a crise na Argentina é uma combinação de questões políticas e econômicas.



Troster considera que, até o momento, Milei fez o que tinha que ser feito, como a redução da inflação de 25% ao mês para 3%, e a liberação do câmbio. “Mas, cada dia é uma batalha diferente, uma batalha nova. Ele agora tem que fazer uma série de reformas que a gente chama de reformas microeconômicas para simplificar a tarefa de contratar, de produzir, de fazer investimentos”, pondera.



Entre os principais desafios para recuperação econômica do país, o economista destaca que o presidente argentino não é um político aberto para negociações. “É perigoso isso em qualquer país e na Argentina mais ainda”, afirma.