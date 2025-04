Censo Escolar 2024: saldo não é desastre nem motivo para celebração, diz especialista

“Nem positivo para que nós possamos celebrar de verdade, e nem tão negativo que a gente diga que a educação brasileira é um desastre”, afirma Claudia Costin, ex-diretora de educação do Banco Mundial, sobre o Censo Escolar 2024 divulgado nesta quarta-feira (9). O relatório do Ministério da Educação apontou que o Brasil soma 47,1 milhões de matrículas na educação básica.



Em entrevista ao Jornal da Record News , Claudia destaca a educação em tempo integral como o principal avanço — antes, o Brasil tinha apenas 4 horas diárias para o ensino fundamental e 5 horas no ensino médio por dia. “Nenhum dos melhores sistemas educacionais do mundo tem só essa carga horária. Em tempos de inteligência artificial , de ChatGPT, a aula tem que ser muito mais dialogada, com atividades, muito mais dinâmica. Não dá para espremer o conteúdo de 13 matérias em 4 horas”, pontua.



Em contrapartida, a especialista em políticas educacionais alerta que ainda há estagnação na educação infantil . Parafraseando o economista americano James Heckman, ela destaca que esta é a etapa para nivelar diferenças de origem socioeconômicas no desempenho escolar no futuro. “As crianças têm que fazer creche, especialmente a partir dos 2, e pré-escola. Não é só para a mãe trabalhar. É para que elas possam aprender uma série de coisas de socialização, desenvolver competências socioemocionais e começar sua alfabetização”, conclui.