Cessar-fogo anunciado pela Rússia tem objetivo de pressionar Trump, analisa especialista

Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda-feira (28), o professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Ricardo Leães, afirma que o cessar-fogo no conflito da Rússia e Ucrânia tem o objetivo de celebrar o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e pressionar Donald Trump, que exige uma interrupção mais duradoura.



O cessar-fogo unilateral terá duração de três dias, iniciando em 8 de maio e terminando em 10 de maio. Neste período, todas as operações militares serão suspensas. Em resposta, a Ucrânia pediu uma interrupção do conflito imediata, com duração de, ao menos, 30 dias.