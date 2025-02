'Cessar-fogo é extremamente frágil': especialista analisa escalada de tensão no Oriente Médio

Em entrevista ao Jornal da Record News desta quarta-feira (5), o professor de geopolítica João Correia comentou o cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza para libertação de reféns israelenses pelo grupo terrorista Hamas. Segundo Correia, "qualquer cessar-fogo é extremamente frágil" e pode ser suspenso por descumprimento de alguma das partes.



Para o especialista, "o risco dos reféns é no contexto do próprio Hamas de iniciar uma nova escalada". Na segunda soltura, a presença de terroristas armados evidenciou a postura de poder do grupo, mesmo com a neutralização dos principais líderes.