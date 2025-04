'Decreto que regulamenta força policial é melhor medida do governo Lula', diz especialista

Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira, André Zanetic, especialista em segurança pública, afirmou que o decreto que regulamenta o uso da força pelos policiais é “certamente a melhor notícia que temos no governo Lula nos últimos dois anos”. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, estabelece que “o emprego da arma de fogo será ilegítimo em situações inadequadas". Zanetic afirma que a violência policial é uma "questão antiga" e que a regulamentação "é um passo significativo para enfrentá-la".



Conforme o especialista, a medida mantém algumas normativas anteriores, como o Estatuto do Desarmamento de 2003, mas inova ao criar princípios para o uso diferenciado da força policial, aprimorar seu monitoramento e estabelecer diretrizes claras para a atuação das forças de segurança.