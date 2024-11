É imprescindível que as redes sociais monitorem o que as crianças estão fazendo, diz especialista

"Precisamos tomar medidas para garantir a segurança das crianças na internet", afirma Maria Mello, coordenadora do Instituto Alana, em entrevista ao Jornal da Record News nesta sexta-feira (29). Ela diz que o projeto de lei 2.628 de 2022, que foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado , pode ajudar a proteger esse grupo, já que o texto contempla aqueles que consomem conteúdo e também os que produzem para as plataformas. "A lei permite que as crianças atuem de forma artística, porém, para que isso aconteça é necessário uma liberação judicial e o acompanhamento do trabalho pela Justiça. No ambiente online, é mais difícil acompanhar. Mas, é imprescindível que essas redes sociais façam uma observação do que as crianças estão fazendo nesses espaços", completa.