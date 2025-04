'É muito difícil escapar de uma recessão', aponta especialista sobre taxações de Trump

Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (7), o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente, comenta que o tarifaço imposto por Donald Trump gerou desconfiança no sistema. Segundo ele, mesmo que haja uma reversão das medidas, será "difícil escapar de uma recessão".



Vicente afirma que é "quase impossível" que o mercado financeiro global melhore, como o presidente dos Estados Unidos tem afirmado com otimismo , já que a inflação e a queda abrupta das bolsas levam tempo para serem controladas. No cenário político, o especialista ainda pontua que a situação tem gerado temor até mesmo entre republicanos.