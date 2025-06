‘É um risco muito grave’, diz especialista sobre drones no espaço aéreo do aeroporto de Guarulhos

“Lembram daquele acidente no rio Hudson [NovaYork], que entraram pássaros nos dois motores e o avião teve que pousar no rio? Se um drone entrar no motor, é como um pássaro daqueles, e aí pode levar o motor ao colapso”, afirma Luiz Alberto Bohrer, especialista em prevenção de acidentes aéreos, ao Jornal da Record News .



Na última quarta-feira (11), o espaço aéreo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi fechado devido à presença de drones não autorizados nas proximidades da pista. A Polícia Militar e a Polícia Federal investigam o caso. A suspeita é que a ação tinha sido uma distração para favorecer criminosos no monitoramento de cargas valiosas e introdução de drogas nos terminais de carga.



Bohrer explica que os responsáveis colocaram a aviação em perigo e desrespeitaram a legislação que regulamenta o uso dos eletrônicos. Segundo ele, “é um risco muito grave”, pois ainda que o drone não derrube o avião em casos de colisão, o objeto causará transtornos.



“Tem que haver um alerta muito intenso, permanente, porque se tivesse uma situação de baixa visibilidade, uma névoa seca, uma coisa assim que o drone não fica muito visível, o piloto não tem condição de desviar, de arremeter, de tomar uma atitude”, ressalta.