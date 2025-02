Especialista classifica como "assertivas" as medidas econômicas anunciadas por Lula

A economista e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Cristina Helena Pinto, analisou as medidas econômicas apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (30).



Cristina afirmou que a comunicação sobre o ajuste fiscal foi falha no anúncio do corte de gastos, realizado no final de 2024. Agora, segundo ela, o discurso foi mais claro e assertivo. A especialista pontuou também que este seria o momento de dar um "voto de confiança" ao presidente.



Lula concedeu uma entrevista coletiva na quinta-feira (30) e anunciou que o principal objetivo do governo é a “responsabilidade fiscal e o menor déficit fiscal possível” . Além disso, o presidente projetou o fechamento do PIB entre 3,5% e 3,7% em 2024 .