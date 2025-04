Exército de Israel orienta a população a sair dos bunkers após ataque do Irã

As autoridades israelenses orientaram a população a sair dos bunkers, após o ataque do Irã, durante a tarde desta terça-feira (1). A estrutura é utilizada para que as pessoas se protejam em situações de ataques. Em meio ao conflito, António Guterres, secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas) pediu mais uma vez por um cessar-fogo na região.