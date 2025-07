Fake news colocam o Brasil de volta à lista de países com menos crianças imunizadas no mundo

Isabella Ballalai, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirma em entrevista ao Jornal da Record News , nesta terça-feira (15), que as fake news sobre vacinas contribuem para que pais deixem de vacinar seus filhos. 'A gente sempre ouve falar que as vacinas deixam sequelas [...] a desinformação é um problemão', diz Ballalai.



Ela também destacou que, na dúvida sobre se devem ou não vacinar seus filhos, muitos brasileiros acabam optando por não imunizar, movidos pela falta de medo da doença.



O número de crianças não vacinadas no Brasil mais que dobrou de 2023 para 2024. Segundo levantamento do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e da OMS (Organização Mundial da Sáude), em 2023, eram 103 mil crianças não vacinadas, enquanto, em 2024, o número cresceu para 229 mil. O Brasil, que havia saído da lista, apareceu na 17ª posição de um ranking de 20 países. O estudo focou em 17 vacinas e, em 2024, nenhuma delas alcançou índice de adesão superior a 90%.



Foi considerada a vacina DTP-1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, como marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina e para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina.