Fechamento do Estreito de Ormuz seria 'um tiro no pé' para a economia iraniana, afirma especialista

O professor de relações internacionais e especialista em defesa militar, Salvador Raza, afirma ao Jornal da Record News de segunda-feira (23) que é improvável que o Irã cumpra com a ameaça de fechar o Estreito de Ormuz . Os motivos seriam o impacto econômico negativo e a dependência dos países vizinhos em relação ao petróleo.



“Cerca de 35%, 40% de todo o seu produto interno, toda a riqueza que ele [Irã] possui, vem do óleo. Então, seria basicamente como a gente diz, dar um tiro no pé se ele fechar o canal de Ormuz”, diz o especialista ao pontuar que a economia do país está desgastada.



Segundo Raza, embora o cessar-fogo entre Israel e Irã represente uma possibilidade de diálogo entre os países, eles possuem interesses antagônicos que podem dificultar o processo de negociação. “Os dois lados têm interesses a serem preservados e interesses a serem ganhos”, afirma.