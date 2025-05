Fim da escala 6x1 deve ser visto como um investimento pelo empregador, afirma especialista

A escala 6x1 , que dá ao trabalhador apenas um dia de descanso, é prejudicial para a produtividade dos funcionários, afirma o especialista em estrutura organizacional de empresas, Joaquim Santini. Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (1°), ele diz que o viés da discussão está distorcido ao se focar no custo, e não no investimento.



Santini pontua que, com menor jornada, a produtividade e a redução do burnout e do estresse serão muito significativas. “Pessoas mais satisfeitas, mais engajadas e contentes com o trabalho vão poder oferecer um serviço muito melhor”, afirma.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a intenção do governo de discutir a redução da escala 6x1 em pronunciamento para marcar o Dia do Trabalhador.