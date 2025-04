Governo federal anuncia ações preventivas contra a dengue; veja análise de especialista

O governo federal lançou uma medida preventiva contra a dengue , com a compra de mais de 9,5 milhões de doses da vacina para 2025. O foco do Ministério da Saúde é vacinar crianças e adolescentes que estão no grupo de risco da doença. Em 2024, o Brasil registrou 6,4 milhões de casos. No Jornal da Record News desta quinta (9), o infectologista Filipe Prohaska avalia as ações do governo federal e destaca que o plano é válido, mas com baixo alcance, devido ao pouco número de doses em comparação ao número populacional do país.



Além disso, o especialista também cita que problemas com saneamento básico e habitação estão causando o aumento de casos e chegada de vírus silvestres que não eram comuns na cidades. Os tipos 3 e 4 da doença estão registrando aumento de casos, o que gera preocupação, pois grande parte da população não possui anticorpos para esses tipos, que não havia ocorrência urbana nos anos anteriores .