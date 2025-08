Impacto do tarifaço ao Brasil é brutal mesmo com 700 produtos na lista de exceções, diz economista

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (7), o economista Hugo Garbe analisou os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a economia brasileira.



Mesmo com a isenção de 700 produtos, o especialista afirma que setores como café e carne já registram prejuízos imediatos. Ele prevê um impacto no PIB brasileiro de "quase R$ 30 bilhões" nos próximos anos se as tarifas permanecerem e de aproximadamente 150 mil empregos ameaçados.



Segundo Garbe, Donald Trump está "jogando o jogo dele". Ele observa: "Ele é muito bom nessa estratégia de negociação , que eu diria que tem uma linha tênue entre a negociação e a chantagem. Mas, como eu disse antes, ele está jogando o jogo dele."



O especialista defende que a barganha é necessária para mitigar os efeitos e ressalta que uma eventual ação na OMC (Organização Mundial do Comércio) pode não ser eficaz diante do poder de Donald Trump na entidade.



Garbe também explica que "a lógica americana é uma lógica de efeito, é o que a gente chama na economia de efeito substituição", e afirma não concordar com a estratégia do norte-americano: "É difícil você substituir café e proteína animal do Brasil [..] Cada três xícaras de café que é consumida nos Estados Unidos, uma xícara vem do Brasil. Eu não sei onde ele vai comprar café com qualidade que não seja do Brasil."