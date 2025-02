Indústria americana é a grande aliada do Brasil para negociar taxação, diz especialista

O presidente da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), Flávio Roscoe, afirmou que o governo brasileiro tem um mês para negociar acordos e tentar retirar o país da lista de nações sujeitas à sobretaxa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio.



Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (11), Roscoe destacou que “o grande aliado do Brasil nessa demanda é a própria indústria americana”. A medida assinada pelo republicano Donald Trump entra em vigor em 12 de março.



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , disse que o Brasil "não entrará em guerra comercial" devido às taxas. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global.