'Irã é uma ameaça ao mundo civilizado', diz porta-voz do Exército de Israel

“O que vimos hoje foi uma agressão sem precedentes do pai do terrorismo do mundo, que é o Irã”, disse o Major Rafael Rozenszajn, porta-voz do Exército de Israel , em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (1º). Segundo ele, o Irã lançou 180 mísseis balísticos em direção a Israel, cada um carregando cerca de 1.000 quilos de explosivos. “Para derrubar um prédio de 16 andares, é suficiente 100 quilos de explosivos”, complementou.