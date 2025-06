Irã estava 'debilitado' e não tinha outras alternativas, afirma especialista sobre cessar-fogo

“O Irã estava profundamente debilitado e não tinha mais o que fazer”, afirma Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), ao comentar o cessar-fogo entre o regime de Teerã e Israel , mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump .



“Netanyahu [primeiro-ministro israelense] disse várias vezes que, quando esse conflito terminar, haverá um novo Oriente Médio em que Israel será reconhecido e reconhecerá os árabes. Era nesse contexto que o Irã, de certa forma, não cabia. Aquele Irã agressivo, com a possibilidade de um armamento, não cabia, precisava sumir”, afirma o especialista em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (23).



Apesar dos ataques recentes a bases americanas no Catar , Trevisan destaca a fragilidade militar do Irã , decorrente de derrotas para Israel e da falta de apoio de aliados como Rússia e China. Ele ressalta que os palestinos devem ser os mais afetados pelo acordo, como parte de um rearranjo geopolítico que visa a um Oriente Médio pós-petróleo, impulsionado por tecnologia e investimentos.