'Margem de manobra é muito restrita', diz especialista sobre possível ajuda do governo ao agro

“A expectativa é que essa negociação evolua e a gente consiga uma redução das tarifas, principalmente para o café e para as carnes”, afirma Cícero Zanetti de Lima, pesquisador do FGV Agro, sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.



Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (7), Zanetti pontua que a maioria dos produtos do agronegócio foi taxada em 50% , e que, como são importadas mercadorias de diferentes locais do Brasil, cada região será afetada de maneira diferente.



