'Margem de manobra é muito restrita', diz especialista sobre possível ajuda do governo ao agro
Cícero Zanetti de Lima explica que a maioria dos produtos do agronegócio brasileiro foi afetada pelo tarifaço dos Estados Unidos
“A expectativa é que essa negociação evolua e a gente consiga uma redução das tarifas, principalmente para o café e para as carnes”, afirma Cícero Zanetti de Lima, pesquisador do FGV Agro, sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (7), Zanetti pontua que a maioria dos produtos do agronegócio foi taxada em 50%, e que, como são importadas mercadorias de diferentes locais do Brasil, cada região será afetada de maneira diferente.
“Então, por exemplo, o Sudeste, onde a gente tem uma exportação grande de suco de laranja, a bebida ficou com uma tarifa menor. Agora, a região Sul, onde a gente exporta tabaco, cerca de US$ 240 milhões [aproximadamente R$ 1,3 bilhão, na cotação atual], a tarifa é de 50%”, diz.
Sobre uma possível ajuda do governo brasileiro ao setor para minimizar os impactos das tarifas, o especialista acredita que a "margem de manobra é muito restrita", já que o histórico do atual governo é de não abrir mão de imposto e taxação.
Na próxima quarta-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, se encontrarão para discutir o assunto.
