'Morte de líder do Hamas é um passo para resgate de reféns em Gaza', diz especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (17), a mestra em comunicação política Anita Efraim falou sobre os desdobramentos da morte do líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar . Segundo Anita, sua morte significa um alívio para a reputação de Netanyahu, mas está longe de ter um grande impacto para a resolução da guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. O Fórum das Famílias de Reféns comentou a morte do líder e apontou como "um passo para o resgate de reféns em Gaza".