Mortes por AVC preocupam especialistas, mas Brasil apresenta sinais de melhora no atendimento

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) continua sendo uma das principais causas de morte no Brasil, com mais de 18 mil óbitos registrados apenas em 2025 — o que representa uma morte a cada sete minutos. Em 2024, foram quase 85 mil vítimas, e estimativas apontam que as mortes por AVC devem crescer 47% nos próximos anos. Um estudo internacional alerta que, até 2050, cerca de 10 milhões de pessoas podem morrer em decorrência da doença. Apesar dos números alarmantes, a neurologista Sheila Martins destaca que a mortalidade por AVC no país tem diminuído desde 2011, graças à melhoria na organização dos serviços de saúde. A especialista observa que, após o impacto da pandemia , os dados mostram uma estabilização nas mortes, reflexo do avanço no atendimento emergencial e no diagnóstico rápido do AVC agudo.