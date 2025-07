Mosquitos artificiais: nova técnica promete combater em massa o contágio do Aedes Aegypti

A biofábrica Wolbito, produtora de mosquitos que não transmitem dengue, zika e chikungunya, foi inaugurada em Curitiba, a fim de combater o contágio dessas doenças.



A empresa foi responsável por criar o método Wolbachia, que consiste em modificar artificialmente o Aedes aegypt com a bactéria Wolbachia e enviá-los a diversas regiões do mundo, a fim de que ocorra o cruzamento com os insetos existentes e assim haja uma diminuição na “população” dos mosquitos prejudiciais.



Em entrevista para o Jornal da Record News , Luciano Moreira, diretor-presidente da Wolbito, explicou que a tecnologia já atua na Indonésia, Austrália, Colômbia e em 11 cidades brasileiras.



“Esse método já foi testado em 14 países; aqui no Brasil, em 11 municípios, e temos dados publicados em jornais científicos, mostrando uma redução de cerca 70% dos casos de dengue lá em Niterói”, ressaltou o especialista.



Luciano ainda explicou que a Wolbachia está presente em 60% dos insetos na natureza, incluindo pernilongos. Ou seja, segundo ele, o método proposto pela biofábrica não prejudicará o meio-ambiente ou as pessoas, já que o ecossistema está acostumado com tal bactéria e os humanos precisam lidar com ela desde o nascimento.