Mulheres na menopausa têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2

A partir dos 45 anos, as mulheres podem estar mais vulneráveis ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 . Segundo Dhianah Santini, coordenadora da Sociedade Brasileira de Diabetes, isso acontece, principalmente, devido à menopausa , que está associada ao ganho de peso.



Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (26), a endocrinologista pontua, no entanto, que o quadro tende a se estabilizar até os 55 anos, e homens e mulheres passam a ter uma estatística similar .



Dhiãnah também explica que o Brasil tem um dos maiores índices absolutos da doença no mundo. O número pode ser comparado a uma estatística global, já que 11% dos brasileiros têm diabetes, enquanto cerca de 11% da população mundial desenvolveu a doença.