'Não precisamos de mais médicos, mas de profissionais melhores', analisa especialista

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (4), o presidente da Associação Paulista de Médicos, Antonio José Gonçalves, falou sobre o aumento de 23,6% no número de médicos brasileiros entre 2019 e 2023. A marca chegou a atingir 2,9 profissionais por mil habitantes, igualando países como Estados Unidos e Japão e superando o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde — que é de um a cada 2.500 habitantes.



Segundo Gonçalves, o Brasil não precisa de mais médicos, mas, sim, de profissionais mais qualificados e que estejam dispostos a atender em todas as regiões do país. Uma solução, segundo ele, seria a aplicação de um exame similar à prova da OAB , feita por quem se forma em direito. De acordo com Gonçalves, o Brasil possui mais de 500 cursos de medicina, mas não há docentes capacitados para atuar nelas.