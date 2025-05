‘O produto que o Brasil entrega é de qualidade’, diz analista agropecuária

O Brasil foi reconhecido pela OMSA (Organização Mundial da Saúde Animal) como uma área livre de febre aftosa sem vacinação. A condição deve abrir novos mercados de exportação para o agronegócio brasileiro. O reconhecimento aconteceu na 92ª assembleia-geral da OMSA, nesta quinta-feira (29).



Em entrevista ao Jornal da Record News , Isabella Camargo, analista agropecuária da HN Agro, detalha os cuidados que devem ser tomados para que o país se mantenha livre da doença. “É importante que o pecuarista continue tendo os cuidados necessários, pensando que temos países de fronteira do Brasil que não têm a certificação. [...] Tendo um foco, a gente tem não só problemas econômicos para o pecuarista, mas também para o país num geral”, diz a especialista.



Isabella explica que a certificação facilita as negociações com Japão e Coreia do Sul, dois dos maiores importadores de carne bovina do mundo. “O Brasil tem uma das arrobas mais baratas do mundo, então isso acaba trazendo uma oportunidade para o Brasil, já que o japonês não está acostumado com inflação”, explica.



A não necessidade de vacinação contra febre aftosa ainda diminui o custo para os pecuaristas, mas não elimina os cuidados. “O pecuarista é preocupado com isso e a carne que a gente entrega é de qualidade. Eu vejo essa certificação provando mais uma vez que o produto que o Brasil entrega é de qualidade, e a gente consegue atender a mercados exigentes que antes a gente não atendia”, completa.