'Pressão americana por paz a qualquer custo não interessa à Ucrânia', diz especialista

Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (6), o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan comenta o apoio europeu a Volodymyr Zelensky e a pressão dos Estados Unidos pelo fim da guerra na Ucrânia. Segundo Trevisan, a complexidade do contexto ucraniano deve ser levada em consideração pelo governo americano, que não envolveu o líder do país nas negociações.



Para o especialista, a aproximação da Europa com a Ucrânia e o apoio do continente no conflito ainda depende da participação dos EUA. Entretanto, a "pressão americana por paz a qualquer custo não interessa à Ucrânia".