Quais foram as causas do acidente aéreo na Índia? Especialista aponta possível falha

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (12), Luiz Alberto Bohrer, especialista em prevenção de acidentes aéreos, afirma que há muita especulação em torno das causas da queda do avião na Índia, na última quinta-feira (12), que resultou na morte de quase 300 pessoas .



Segundo ele, a análise dos vídeos que registraram o acidente ajuda a afastar a possibilidade de falha durante a decolagem. “Se o avião voou em frente e subindo, de uma forma controlada, é sinal de que não houve nenhum impedimento para a decolagem”, afirma Bohrer.



Com base nas imagens, o especialista aponta que o problema pode ter ocorrido já em altitude, refutando os boatos de que a aeronave teria apresentado falhas ainda no solo. Bohrer também descarta a hipótese de um erro no balanceamento da carga, já que, se houvesse, o avião não teria decolado.