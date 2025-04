Queda de desemprego no Brasil desperta pressão inflacionária e preocupa especialistas

Dados oficiais sobre o desemprego no país mostraram a menor taxa desde 2012 , com mais de 103 milhões de pessoas ocupadas. A notícia, que soa como positiva, preocupa especialistas por pressionar a demanda e, assim, a inflação. Em entrevista ao Jornal da Record News , José Ronaldo de Castro Júnior, professor do IBMEC-RJ e doutor em economia, explica que o momento de instabilidade macroeconômica pede cautela. “Houve pouco investimento na capacidade produtiva do Brasil. Então esse crescimento [de pessoas empregadas] acima do nosso potencial tem preocupado e tem gerado mudanças nas políticas econômicas monetárias , principalmente o aumento nas taxas de juros”, diz.