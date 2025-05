'Refletem mais expectativas do que realidade', diz especialista sobre novas vagas de emprego nos EUA

Os Estados Unidos criaram 177 mil novas vagas de emprego no mês de abril deste ano, superando a expectativa de 138 mil postos previstos. O bom resultado foi apresentado pelo relatório do Departamento do Trabalho americano, que apontou que o total registrado é 4% menor do que no mês anterior, em que foram criadas 185 mil novas posições.





Os setores mais beneficiados foram os de saúde, transporte, lazer e atendimento ao público. O documento ainda demonstrou que a taxa de desemprego no país se manteve constante em 4,2%, o que significa 1,7 milhões de pessoas nesta condição.





Jornal da Record News desta sexta-feira (2), o especialista em relações internacionais, Leonardo Paes Neves, avalia que os números bons ainda não refletem a Entrevista aodesta sexta-feira (2), o especialista em relações internacionais, Leonardo Paes Neves, avalia que os números bons ainda não refletem a nova política tarifária do presidente americano, Donald Trump , por demonstrarem comparações de períodos anteriores. O especialista destaca que, com as atuais medidas, o cenário futuro é incerto.





“É muito difícil fazer qualquer tipo de análise em relação a olhar para o futuro nesse governo americano porque muita coisa acontece muito rápido. Esses 100 dias com uma quantidade muito expressiva de idas e vindas, é difícil identificar o que aconteceu no curtíssimo prazo”, comenta Neves.





O especialista também explica que, a partir do momento que as tarifas estiverem estabelecidas e em funcionamento, é que um cenário poderá ser traçado com os impactos positivos e negativos. Um caminho que poderia ser adotado pelo republicano para evitar números futuros piores, segundo Neves, é o diálogo e a negociação para alcançar um ponto de equilíbrio tarifário com os parceiros comerciais.