'Reunião do G20 e apoio à Amazônia são despedidas da política externa de Biden', diz especialista

A passagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pelo Brasil para a reunião do G20 no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, marca o final de seu mandato com a assinatura de acordos, como a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza e o apoio financeiro de US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 287 milhões) para a Amazônia . Em 2025, o ex-presidente Donald Trump retorna a Casa Branca para o seu segundo mandato e deve tomar decisões geopolíticas diferentes das de Biden.



Em entrevista à RECORD NEWS o professor de relações internacionais Roberto Uebel disse que a reunião do G20 é uma "despedida da política externa de Biden" marcada pela abertura para causas internacionais, como as mudanças climáticas, pautas sociais e o financiamento da Ucrânia no combate contra a Rússia. Isso porque, a partir de 2025, Trump deve retomar sua política protecionista e retirar a participação americana do multilateralismo internacional.