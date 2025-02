Roubo de US$ 1,5 bilhão a plataforma de criptomoedas abala confiança no Bitcoin, diz especialista

O especialista em tecnologias financeiras Rafael Pires analisou a queda no valor e na confiança do Bitcoin para a edição de quinta-feira (27) do Jornal da Record News .





Segundo Pires, o principal fator para a desvalorização da criptomoeda foi um ataque hacker à Bybit, plataforma de negociação de criptoativos, que resultou no roubo de US$ 1,5 bilhão. O ataque ocorreu na sexta-feira (21) e abalou a confiança dos investidores. Ele também apontou o impacto da inflação nos Estados Unidos como um dos fatores que contribuíram para a baixa do Bitcoin.





Na manhã desta quinta-feira (27), a moeda operava em queda e era negociada a US$ 86,96. Ao longo do dia, o valor diminuiu, chegando a US$ 86,65. O Índice Fear & Greed Crypto, que mede a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas, também caiu para 10 pontos, nível classificado como “medo extremo”.