Rússia busca não só cansar Kiev, mas também os seus aliados do Ocidente, diz especialista

Novos bombardeios russos foram realizados contra a Ucrânia, com foco em Kiev, nesta terça-feira (10). Os moradores da capital ucraniana foram acordados nas primeiras horas do dia com o barulho de bombas e alertas sonoros. Ao todo, o ataque contou com 315 drones e sete mísseis e fez parte do quinto dia de retaliações do Kremlin após os ataques ucranianos a bases russas na última semana. Como consequência do ataque, três pessoas morreram e ao menos 17 ficaram feridas.





Jornal da Record News, Augusto Teixeira, professor de relações internacionais da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), explica que os ataques entre os dois lados, em um período que há negociações por um cessar-fogo, faz parte do processo. Com isso, Kiev e Moscou buscam uma posição de força na tentativa de alcançar uma maior concessão do outro lado e melhores oportunidades de negociações. Em entrevista ao





Estados Unidos e Rússia para controle de armamentos”, completa Teixeira. “Na prática, isso se soma ao esforço de negociação, a troca de prisioneiros e a busca por concessões em outras arenas, como, por exemplo, negociações bilaterais entree Rússia para controle de armamentos”, completa Teixeira.





Na análise do professor, há uma diferença clara entre os meios de ataques realizados pelas duas nações, com a Ucrânia atacando alvos militares, na tentativa de reduzir a capacidade bélica dos russos. Já do lado de Moscou, a estratégia seria diferente, com ataques conhecidos como de “contra-valor”, com a destruição de centros de gravidade, como cidades, que podem gerar mais dor para a população no geral e pressões ao governo local. No entanto, para Teixeira, a estratégia russa não serve apenas para atingir os ucranianos, mas sim os aliados de Zelensky.