'Sanções em si não conseguiriam convencer a Rússia a acabar com essa guerra', diz especialista

O Kremlin anunciou que Vladimir Putin deve se encontrar com Donald Trump na próxima semana, conforme divulgado pelo assessor russo Yuri Ushakov. Nesta sexta-feira (8) termina o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos para a Rússia encerrar a guerra contra a Ucrânia. O republicano ameaça impor tarifa de 100% ao país se não houver um acordo de cessar-fogo.



Em entrevista ao Jornal da Record News , o professor Kai Enno Lehmann, da USP, destaca que "as sanções em si não conseguiriam convencer a Rússia a acabar com essa guerra. Porém, tudo indica que a economia russa está com problemas porque a guerra custa uma fortuna, e a Rússia tem um mercado mais restrito do que tinha três, quatro, cinco anos atrás por causa das sanções".



Lehmann acredita que o conflito "vai terminar quando Vladimir Putin estiver convencido de que ele não pode ganhar. A Ucrânia não tem como parar a guerra porque está defendendo o próprio país, está defendendo a pátria. Então, não cabe à Ucrânia terminar com a guerra que a Rússia iniciou".