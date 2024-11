Sete estados podem decidir futuro dos Estados Unidos; veja lista

A disputa entre Kamala Harris e Donald Trump deve ser decidida por sete estados-pêndulos, conhecidos por não terem partido definido: Georgia, Arizona, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte e Nevada. Cerca de 244 milhões de americanos estão aptos a ir às urnas nesta terça-feira (5), mas nem todos devem comparecer, já que o voto é opcional no país. A eleição acaba entre as 20h e a meia-noite e a apuração deve demorar alguns dias. Em 2020, o democrata Joe Biden venceu Donald Trump com menos de 1% de diferença nos estados de Georgia, Arizona e Wisconsin. Para se considerar eleito, o candidato precisa unir 270 delegados, de um total de 538, a seu favor . Segundo a última pesquisa, Kamala ganharia em quatro dos setes estados-pêndulos, enquanto Trump lidera apenas em um. Os outros dois seguem empatados.