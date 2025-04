Taxações de Trump podem gerar um "efeito cascata de aumento de impostos", diz especialista

As taxações que devem ser anunciadas nesta quarta-feira (2) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , podem gerar um "efeito cascata de aumento de impostos por parte de outros países", analisa Fábio Pizzamiglio, especialista em comércio exterior. Em entrevista ao Jornal da Record News , ele afirma que as tarifas trarão problemas tanto para o comércio internacional quanto para a inflação.



Pizzamiglio pontua que levar a questão para uma discussão na OMC (Organização Mundial do Comércio) pode ser eficaz em alguns casos. No entanto, como se trata de uma ação que afetará o mundo todo, a negociação será a forma mais viável de minimizar os prejuízos financeiros. Para o especialista, um caminho seria "uma retaliação , tentando uma mudança por parte de Trump". Mas ele ressalta que a taxação recíproca "não é algo que vai incomodar" o republicano.