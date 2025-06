Trabalhador deve ‘maratonar’ juros das instituições financeiras, diz especialista sobre consignado

A portabilidade do crédito consignado para trabalhadores ficou disponível nesta sexta-feira (6). Mas, para Reinaldo Domingos, presidente da Associação de Educadores Financeiros, “é preciso ter paciência e maratonar o universo das instituições financeiras” para obter vantagens significativas na taxa de juros .



Em entrevista ao Jornal da Record News , Domingos considera que este é “o melhor crédito que o banco tem”, já que a operação também é positiva para a instituição por, praticamente, não possuir riscos.



Diante desse cenário, ele avalia que a competitividade entre as agências deve oferecer melhores ofertas aos usuários. “Qualquer trabalhador hoje pode ter o crédito consignado, independentemente do convênio da empresa junto ao banco. Céu aberto. Mas o mais importante de tudo é que ele vai fazer a lição de casa, para que esse preço diminua”, conclui.