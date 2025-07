Ultimato de Trump por cessar-fogo serve como ‘catalisador’ para a Rússia, diz especialista

"O ultimato de Trump serve mais como um catalisador, um fato que faz com que Putin acelere ainda mais o tempo das operações", afirma Augusto Teixeira, professor de relações internacionais da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), sobre as ameaças do presidente americano de impor tarifas de 100% caso não haja um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia .



Em entrevista ao Jornal da Record News de terça-feira (29), o especialista diz que o líder russo "sabe que, apesar de Trump elevar o tom de voz, o tempo não conta favoravelmente para a Ucrânia".



Volodymyr Zelensky assinou, nesta terça-feira (29), uma lei que autoriza o recrutamento de pessoas acima de 60 anos para as tropas ucranianas. Os voluntários só farão parte do Exército se forem aprovados em exames médicos e após dois meses de avaliação.