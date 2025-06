'Vitória de Donald Trump foi o melhor resultado possível' para Putin, afirma especialista

“ Enquanto a Rússia não cessar fogo , a Ucrânia tem que se defender”, diz Kai Enno Lehmann, professor de relações internacionais da USP, em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (2). No dia 11 de março deste ano, o país do Leste Europeu chegou a concordar com uma trégua de 30 dias durante uma reunião com Donald Trump . No entanto, a proposta não foi aceita por Vladimir Putin .



Segundo o professor, “do ponto de vista de Putin, a vitória de Donald Trump foi o melhor resultado possível”. Lehmann explica que, diferentemente do que ocorria durante o governo de Joe Biden — ex-presidente dos EUA que mantinha apoio público à Ucrânia —, Trump sustenta um discurso de que a Ucrânia não vai vencer a guerra .