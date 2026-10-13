Eleitor brasileiro vota na pessoa, não no partido, diz analista do Real Time Big Data
Bruno Soller discorre sobre preferências do eleitorado e as distorções com o modelo político
O sistema eleitoral brasileiro enfrenta desafios significativos devido à tendência de personalização dos votos. Acompanhe a análise.
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