Empreendedorismo em favelas: especialista em finanças fala sobre acesso ao crédito

Nina Silva, especialista em inovação e finanças, fala sobre o acesso ao crédito em entrevista à RECORD NEWS. Ela analisa o cenário econômico das favelas e aborda educação financeira.



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