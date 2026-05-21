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Empreendedorismo em favelas: especialista em finanças fala sobre acesso ao crédito

Nina Silva analisa cenário econômico e aborda educação financeira

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Nina Silva, especialista em inovação e finanças, fala sobre o acesso ao crédito em entrevista à RECORD NEWS. Ela analisa o cenário econômico das favelas e aborda educação financeira.

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