Entenda a importância do encontro entre Netanyahu e Trump nesta terça (28), segundo especialista

Em meio à tensão no Oriente Médio com a guerra prestes a completar cinco meses de duração, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , viaja aos Estados Unidos nesta terça (28) para se reunir com o presidente Donald Trump e discutir os próximos passos da crise. O professor de relações internacionais Igor Lucena analisou que o encontro ainda pode colocar em jogo o futuro político de ambos os líderes.



Isso se deve à proximidade das eleições para novos representantes da Câmara e Senado dos EUA e ao declínio da popularidade de Trump. “Ele também faz um cálculo político de que, quanto mais tempo ele demora ou quanto mais ele escala, piores são as chances dos seus candidatos”, afirmou ao Link News desta segunda-feira (27). Ao mesmo tempo, a situação contrária ocorre com Netanyahu, que se fortalece com o prolongamento da guerra.



Apesar dos interesses divergentes entre os líderes e do "disse-me-disse internacional" — nas palavras de Lucena — que ocorre em torno da continuidade instável das negociações para um cessar-fogo, o especialista acredita que um acordo de paz é uma realidade, “mas é uma realidade muito distante”. Para ele, o primeiro passo seria voltar a seguir o MoU (Memorando de Entendimento) firmado pelos dois lados.



“Trump vai tentar colocar isso de volta à mesa, mas precisará de um comprometimento israelense para isso. [...] Ao mesmo tempo, os iranianos precisam manter a própria palavra [...], lembrando que quem quebrou o MoU no primeiro momento foi uma facção do governo iraniano que não o aceitava. [...] Os dois lados têm um dever de casa para fazer”, concluiu o especialista.



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