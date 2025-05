Entregador arremessa encomenda por cima de portão em Santos, no litoral paulista

Uma moradora de Santos (SP) recebeu uma encomenda arremessada pelo entregador . Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o homem procura o pacote no interior de um carro. Após encontrá-lo, ele o lança por cima do portão de um prédio e vai embora em seguida. A cliente informou ter comprado um pacote de ração, que se transformou em pó após o impacto.



O fornecedor do produto afirmou ter reembolsado a consumidora e abriu uma investigação para apurar a conduta do colaborador.