Flagrante: motociclista sofre acidente durante racha em rodovia no interior de SP

Um motociclista sofreu um acidente enquanto disputava racha em uma rodovia , neste domingo (30). O flagrante aconteceu entre as cidades de Franca e Patrocínio Paulista, no interior do estado de São Paulo. No vídeo divulgado, é possível ver que o grupo deita nas motos em movimento, porém um dos jovens perde o controle e cai. Segundo a concessionária que administra o trecho, os próprios jovens retiraram a motocicleta e socorreram a vítima antes da chegada de qualquer ajuda.