Horário eleitoral perdeu relevância nessas eleições, diz analista do Real Time Big Data
Instituto conduziu pesquisas entre 19 e 22 de outubro e mediu a percepção dos eleitores sobre os programas dos candidatos na TV
De acordo com uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data conduzida entre 19 e 22 de outubro com 2.000 eleitores, ao serem questionados sobre a preferência de programa eleitoral, 50% se posicionaram no lado de Flávio Bolsonaro e 48% no de Luiz Inácio Lula da Silva. 2% não souberam ou responderam. Bruno Soller, CEO do instituto, aponta que o resultado reafirma a força das torcidas de cada candidato.
"Como você tem hoje uma torcida um pouco maior do Flávio Bolsonaro em relação à do presidente Lula, acaba ficando sempre o Bolsonaro um pouquinho à frente", afirmou no Link News desta sexta (23). Soller opinou, contudo, que nas eleições presidenciais de 2026 os programas eleitorais perderam o impacto que já tiveram em campanhas passadas.
"Me parece que tem tido níveis de engajamento muito menores. O que está funcionando muito mais hoje é levar essa informação para jogar nas redes sociais essa produção toda do que propriamente as pessoas pararem para assistir a esse período", concluiu o CEO.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Eleição de 2026 é caracterizada por voto negativo, aponta especialista
Voto em Flávio é do antilulismo, enquanto Lula é empecilho aos Bolsonaro no poder
Lula esperava Flávio fraco e saiu desestabilizado de debate, aponta analista
Real Time Big Data questionou eleitores sobre desempenho de candidatos em sabatinas
Analista do Real Time Big Data explica por que considera difícil a virada de Lula
Para Bruno Soller, candidato à reeleição terá que buscar uma grande quantidade de votos de quem se absteve, o que não é simples
Pediatras alertam para riscos da IA em brinquedos
Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou nota com orientações para os pais
Foguete da SpaceX deixa rastro em formato de água-viva no céu da Flórida; veja
Nuvem brilhante se forma quando a luz do Sol ilumina gases em grandes altitudes
Mais de 7 toneladas de cocaína são apreendidas em sacos de açúcar de confeiteiro na Colômbia
Apreensão recorde contou com cooperação dos EUA; droga seria vendida por R$ 1 bilhão na Holanda
Real Time Big Data: 59% querem o fim da reeleição para presidente
Pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro
Pesquisa: Flávio tem 52% e Lula 48% das intenções de voto
Candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro
Real Time Big Data: 60% são a favor da criação do Ministério da Segurança Pública
Instituto ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro
Real Time Big Data: 58% dos brasileiros aprovam perdão da dívida dos MEIs
Parte do eleitorado não entende o que o projeto significa, aponta analista
Ampliação do programa Pé-de-Meia é aceita por 63% dos eleitores, revela Real Time Big Data
O cientista político Bruno Soller destacou que esquerda tenta recuperar espaço perdido entre os jovens
85% do eleitorado defende fim de indicação do presidente para ministros do STF, revela pesquisa
Segundo analista do Real Time Big Data, população enxerga que ‘as indicações têm cada vez mais um teor político e menos técnico’
66% dos eleitores apoiam a classificação de facções criminosas como terroristas
Bruno Soller, analista do Real Time Big Data, explica como a divisão do eleitorado contribuiu para resultado da pesquisa
Nove em cada dez eleitores são favoráveis à redução da maioridade penal, revela pesquisa
Real Time Big Data conduziu estudo com 2.000 pessoas; o cientista político Bruno Soller conclui que o tema consegue unificar lulistas e bolsonaristas