Horário eleitoral perdeu relevância nessas eleições, diz analista do Real Time Big Data

De acordo com uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data conduzida entre 19 e 22 de outubro com 2.000 eleitores, ao serem questionados sobre a preferência de programa eleitoral, 50% se posicionaram no lado de Flávio Bolsonaro e 48% no de Luiz Inácio Lula da Silva . 2% não souberam ou responderam. Bruno Soller, CEO do instituto, aponta que o resultado reafirma a força das torcidas de cada candidato.



"Como você tem hoje uma torcida um pouco maior do Flávio Bolsonaro em relação à do presidente Lula, acaba ficando sempre o Bolsonaro um pouquinho à frente", afirmou no Link News desta sexta (23). Soller opinou, contudo, que nas eleições presidenciais de 2026 os programas eleitorais perderam o impacto que já tiveram em campanhas passadas.



"Me parece que tem tido níveis de engajamento muito menores. O que está funcionando muito mais hoje é levar essa informação para jogar nas redes sociais essa produção toda do que propriamente as pessoas pararem para assistir a esse período", concluiu o CEO.



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