Kelly Godoy é a jornalista mais admirada do agronegócio de 2026

A RECORD NEWS foi novamente reconhecida na premiação dos mais admirados da imprensa do agronegócio. A apresentadora Kelly Godoy conquistou pela terceira vez o título de jornalista mais admirada do setor.



"A primeira vez que uma pessoa consegue o primeiro lugar três anos consecutivos, claro que é uma alegria imensa, mas também aumenta a responsabilidade", comentou Kelly.



Durante a cerimônia organizada pelo portal Jornalistas & Companhia, a emissora figurou entre os finalistas como veículo geral. Além disso, Ingrid Alves também representou a RECORD NEWS entre os profissionais destacados no evento.



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